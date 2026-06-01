La OIT abre su conferencia anual con un llamamiento a enfrentar los retos de la IA

"Las decisiones que tomemos hoy determinarán si la IA mejora las oportunidades y la prosperidad o si, por el contrario, agrava la desigualdad y la inseguridad", destacó en su discurso de inauguración de la conferencia, que se prolongará hasta el 12 de junio.

Según el director general, es necesario invertir en formación de trabajadores, reforzar la protección laboral y social, apoyar a las pymes y defender los principios fundamentales del trabajo ante el desafío tecnológico que plantea la IA, cuyos efectos ya se notan en muchos sectores.

Además, "los trabajadores deben poder beneficiarse de las ganancias de productividad generadas por la IA", en forma de mejores salarios, protecciones laborales más sólidas y un crecimiento más inclusivo, señaló Houngbo, quien entre 2008 y 2012 fue primer ministro de su país, Togo.

Por otro lado, agregó, los países en desarrollo "no deben quedar rezagados" en esta nueva revolución, y deben también poder beneficiarse de la IA como motor de creación de empleo y de transformación estructural.

Houngbo añadió que esta conferencia anual se celebra en un momento de profunda incertidumbre, en el que la crisis en Oriente Medio constituye la principal fuente de riesgo para trabajadores y empresas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque marineros en el estrecho de Ormuz, migrantes en los países del Golfo y otros empleados en la región se cuentan entre los principales afectados, "los efectos se están extendiendo más allá", y se espera un impacto especialmente grave en Asia y el Pacífico, vaticinó el director general.

Houngbo recordó el reciente informe de la OIT según el cual la crisis en Oriente Medio podría provocar una caída equivalente a 52 millones de empleos a tiempo completo en 2026 y 2027, así como pérdidas de ingresos laborales de hasta 3 billones de dólares estadounidenses.