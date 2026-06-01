Las remesas a México suben un 2,6 % en primer cuatrimestre de 2026 y se mantienen al alza

A México llegaron 495 millones de dólares más que los 19.181 millones de dólares recibidos en los primeros cuatro meses de 2025, detalló Banxico.

Sin embargo, el número de operaciones cayó un 2,4 % hasta 49 millones, el 99 % de ellas transferencias electrónicas.

Tan solo en abril, México captó 4.978 millones de dólares en remesas, un aumento interanual del 3,7 %.

Sin embargo, respecto al mes anterior, las remesas cayeron un 9,49 %.

“Las remesas registraron en abril una fuerte caída mensual. Siguen afectadas por el miedo de los migrantes de salir a trabajar por la posibilidad de ser deportados”, señaló Gabriela Siller, directora de análisis económico del Banco Base, en un comentario.

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La experta apuntó que, si bien las remesas suelen caer en el mes de abril, el descenso en este 2026 “fue la más profunda desde el 2020”.

En el cuarto mes de 2026, hubo aumentos interanuales del 3,7 % en el número de remesas recibidas, hasta las 12,35 millones de operaciones, y del 5,5 % en el monto promedio, de 403 dólares.

Por otro lado, Banxico informó de que los residentes en México enviaron al exterior remesas por un valor de 104 millones de dólares, un aumento interanual del 3,4 %.

Durante 2025, México recibió 61.791 millones de dólares, lo que significó un retroceso interanual del 4,6 % y la primera caída anual después de 11 años de incremento anual consecutivo.

Los mexicanos son casi la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos y sus remesas representan cerca del 4 % del producto interior bruto (PIB) del país, el segundo mayor receptor de remesas del mundo, solo detrás de India.

En julio de 2025, EE.UU. anunció un impuesto del 1 % a las remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja y otros instrumentos similares.

En respuesta, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, implementó un programa especial para reembolsar a los connacionales el monto que pagarán por el envío y ha criticado la medida adoptada por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, por considerarla una violación al tratado bilateral de 1994 contra la doble tributación.

Los datos se divulgan tras registrar una caída del 0,6 % del PIB de México en el primer trimestre de 2026, con lo que rompió una racha de cuatro trimestres consecutivos en terreno positivo, aunque de forma anual tuvo un avance de 0,2 %.