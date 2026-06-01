Macron conversa con Trump y apoya sus "esfuerzos decididos" para lograr acuerdo con Irán

Según explicó Macron en un mensaje en redes sociales, las negociaciones impulsadas por Estados Unidos representan una "oportunidad única" para establecer un nuevo marco de seguridad regional que involucre al conjunto de los actores implicados y permita una estabilización duradera de Oriente Medio.

Señaló que Francia está dispuesta a apoyar plenamente estas iniciativas y a asumir su parte de responsabilidad en su eventual aplicación.

En este sentido, Macron destacó la misión internacional desarrollada junto con el Reino Unido y otros socios, preparada para ser desplegada una vez que se alcance un acuerdo, con el objetivo de contribuir a la seguridad del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Asimismo, afirmó que Francia está preparada para aportar su experiencia y capacidades a las negociaciones más amplias que puedan abrirse posteriormente, especialmente en lo relativo al componente nuclear de un eventual acuerdo.

Además, el presidente francés elogió el compromiso de Trump con la soberanía y la integridad territorial del Líbano, y subrayó la importancia de consolidar un alto el fuego sólido y de mantener el apoyo internacional a las autoridades libanesas.