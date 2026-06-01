Ministro brasileño se reunirá con autoridades de EEUU para evitar sanciones económicas

Durigan, que concedió una entrevista a la radio CBN, dijo que las conversaciones se centrarán en las posibles consecuencias financieras que podría acarrear la designación de dos bandas criminales brasileñas como terroristas por parte de Washington.

El ministro explicó que esa "medida extravagante" de EE.UU. puede causar "riesgos" para Brasil, incluyendo sanciones a bancos sospechosos de mantener cuentas corrientes a nombre de las bandas de narcotraficantes.

"Haremos todo lo posible para que no cause impacto económico en Brasil", comentó el titular de Hacienda, la principal cartera económica del Gobierno liderado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El Gobierno de Lula rechazó la decisión de Washington, por verla como un ataque a la soberanía brasileña, y criticó duramente a la familia del expresidente Jair Bolsonaro por haber instigado la designación como terroristas del Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).

En la entrevista, Durigan también dijo que el Gobierno brasileño está tratando de "responder con argumentos" a la investigación comercial abierta por el Gobierno de Estados Unidos sobre supuestas prácticas desleales del país suramericano, algo que también puede llevar a la imposición de sanciones.

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La investigación, que en opinión del ministro es de "carácter político, más que técnico", fue abierta en julio de 2025 por el Departamento del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en el marco de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Estas pesquisas abarcan un amplia variedad de temas, como el comercio digital, el sistema de pagos brasileño PIX, tarifas preferenciales, propiedad intelectual, acceso al mercado del etanol, la aplicación de leyes anticorrupción y cuestiones relacionadas con la deforestación.