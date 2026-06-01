Muere un civil ruso en la región fronteriza de Bélgorod por la explosión de un dron

"En la localidad de Pushkárskoye de la región de Bélgorod murió un hombre a consecuencia de la detonación de un dron", señalaron en la red social rusa MAX.

Otro hombre resultó herido y fue trasladado de urgencia a un hospital de la capital regional.

La región fronteriza rusa de Bélgorod, junto con Kursk y Briansk, es uno de los territorios rusos más afectados por la guerra al ser un blanco permanente de ataques de drones de corto alcance y la artillería ucraniana.

El número de los fallecidos en Bélgorod desde el inicio de 2026 se acerca a las 80 personas.