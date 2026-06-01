Mueren quince civiles y un soldado en un ataque de un grupo vinculado al EI en RD Congo

El ataque ocurrió este domingo en el barrio de Ngadi, al norte de la ciudad de Beni, en la provincia de Kivu del Norte, precisó en un comunicado el Ejecutivo al condenar "en los términos más enérgicos la masacre".

"Según información difundida por las autoridades provinciales, este ataque se cobró la vida de 15 civiles y un soldado que participaba en la protección de la población. Varias viviendas también resultaron dañadas durante esta incursión criminal", precisó.

El Gobierno de la RDC reafirmó que la lucha contra las ADF sigue siendo una "prioridad absoluta", por lo que el Ejército realiza "operaciones para localizar a los atacantes" y se han adoptado las medidas necesarias para "reforzar la protección de la población civil, asegurar las zonas afectadas y prevenir nuevos ataques".

El ataque ocurrió en una de las tres provincias afectadas actualmente por el brote de ébola en el este de la RDC.

Las ADF son una milicia de origen ugandés, pero en la actualidad tienen sus sedes en las provincias vecinas congoleñas de Kivu del Norte e Ituri, donde perpetran a menudo ataques y aterrorizan a la población.

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Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar ataques dentro de su territorio y, en noviembre de 2021 los Ejércitos de Uganda y la RDC empezaron una operación militar conjunta contra el grupo que no ha acabado con los ataques.

Sus objetivos son difusos, más allá de una posible vinculación con EI, que en ocasiones se atribuye sus acciones.

Aunque los expertos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) no hallaron pruebas de un apoyo directo de EI a las ADF, Estados Unidos las identifica desde marzo de 2021 como "una organización terrorista" afiliada a ese grupo yihadista.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por más de un centenar de grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).