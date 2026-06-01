OIM dice que 2025 fue un año "extraordinario" en México por la política migratoria de EEUU

En la presentación de su estrategia nacional 2026-2029 para México, el organismo de Naciones Unidas subrayó la "profunda transformación" del contexto migratorio actual en el país, al que llegaron más de 155.000 personas en 2025 de manera irregular frente a la cifra "récord" de 1,2 millones en 2024.

Este cambio, según la OIM, se produjo por el endurecimiento de la política migratoria de la Administración Trump, pese a que la inmigración irregular "sigue siendo un elemento estructural" en México.

Aún así, el cruce de migrantes a México por su frontera sur lleva unos años manteniendo "niveles bajos", mientras que se ha experimentado un crecimiento en las solicitudes de regularización y permanencia en el país por la situación en EE.UU, explicó Elí Abraham Cruz, oficial nacional de Programas y Enlace Político de la OIM.

De forma paralela, más de 160.000 mexicanos regresaron a su país desde Estados Unidos en 2025 tanto de manera voluntaria como forzada.

"Hay una reducción y posterior estabilización de los grupos migratorios tanto en México como en la región", añadió Abraham Cruz.

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En la nueva estrategia del organismo internacional se reitera la importancia de "poner en el centro" de las políticas públicas a las personas migrantes, para lo que defienden la necesidad de brindar una atención "integral" más allá de la humanitaria y que se oriente a la integración socioeconómica.

El documento recoge los principales objetivos de la OIM en el trienio 2026-2029 en México, entre los que se encuentran la necesidad de continuar con la asistencia y protección de migrantes, fortalecer las capacidades de respuesta a la movilidad humana vinculada al cambio climático o facilitar vías de migración regular.

Así mismo, en el texto también se mencionan algunos logros del organismo en 2025, como la cifra de más de 90.000 personas beneficiarias de su asistencia o la red de 197 albergues repartidos por todo el territorio.

En su turno de intervención, la directora general de Movilidad Humana y Desarrollo del Gobierno de México, Fátima Ríos, subrayó que la migración presenta "nuevos retos y desafíos" que deben atenderse con una "visión humana".

En este sentido, la funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) resaltó el valor del diálogo con organismos internacionales para cooperar en cuestiones migratorias.

Un 46 % de las personas migrantes encuestadas en 2025 consideró a México su destino frente a un 24 % en 2024, según datos anuales de la OIM.

La mitad de los migrantes en México provienen de Venezuela, con un 50 %, seguido de Honduras (12 %); Guatemala (10 %), Colombia y Ecuador (7 % cada uno).