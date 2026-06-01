Organismo marítimo alerta de una explosión en un buque mercante en el golfo Pérsico

"El buque transitaba por la zona cuando se produjo un fuerte impacto en su costado de estribor, que provocó una explosión", detalló UKMTO en un breve aviso a los navegantes.

Por el momento, se desconoce si el incidente ha causado daños personales o un impacto ambiental, y las autoridades competentes han iniciado una investigación.

La agencia británica recomendó a todos los buques que naveguen por la zona con precaución extrema y que informen de inmediato de cualquier actividad sospechosa.

Este nuevo incidente se suma a la tensión en las rutas marítimas del golfo Pérsico y el norte del mar Arábigo, donde se han registrado varios ataques a buques desde que Irán tomo el control del estrecho de Ormuz como represalia por la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra la República Islámica a finales de febrero.

Del 28 de febrero hasta esta jornada la UKMTO recibió 55 informes de incidentes que afectan a buques que operan en el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán.