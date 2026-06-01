Países Bajos suspende las deportaciones de refugiados al Líbano por tensión regional

El ministro neerlandés de Asilo y Migración, Bart van den Brink, comunicó al Parlamento la imposición de "una moratoria" sobre las decisiones de asilo y las expulsiones, en principio por un período de seis meses, al considerar que la situación en el Líbano es actualmente demasiado "frágil" para evaluar de forma adecuada las solicitudes de protección de refugiados.

Según señaló el ministro, en las últimas semanas se ha intensificado la guerra entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, mientras continúan los ataques israelíes en territorio del Líbano, que han provocado desplazamientos masivos de población, destrucción de infraestructuras civiles y víctimas entre la población.

"La situación en el Líbano evoluciona rápidamente (...) Actualmente no es posible prever cuánto tiempo durará esta situación, hasta qué punto continuará la escalada y qué efecto tendrá el conflicto regional sobre la situación en el Líbano", señaló Van den Brink en la carta.

La medida supone que las solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos libaneses quedarán temporalmente en suspenso, con efecto inmediato y hasta que haya una imagen más clara de la situación de seguridad en el país.

No obstante, el Servicio de Inmigración neerlandés (IND) seguirá resolviendo aquellos expedientes que hayan superado el plazo máximo legal de 21 meses, basándose en las circunstancias individuales de cada caso y en la información disponible en ese momento.

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La moratoria también supone la paralización formal de las expulsiones forzosas hacia el Líbano, aunque, en la práctica, el Servicio de Repatriación no ha logrado llevar a cabo ninguna deportación forzosa de ciudadanos libaneses desde que se levantó la anterior suspensión, en mayo de 2025.

Quedan excluidas las personas que ya cuentan con protección internacional en otro país miembro de la Unión Europea (UE) o en un tercer país seguro, así como los casos relacionados con el orden público y aquellos sospechosos de haber cometido crímenes de guerra.

Según datos del Ministerio de Asilo y Migración, cerca de un centenar de ciudadanos libaneses presentaron una primera solicitud de asilo en Países Bajos entre 2025 y marzo de 2026, una cifra reducida en comparación con el volumen total de peticiones registradas en el país.

Las personas afectadas por la moratoria conservarán mientras tanto su derecho a acogida y alojamiento en territorio neerlandés hasta que se clarifique la situación de seguridad en el Líbano.