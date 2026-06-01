París revive a la "radiante" Marilyn Monroe en una exposición con fotografías inéditas

Titulada 'Marilyn, Portrait d’une enfant radieuse' (Marilyn, retrato de una niña radiante) y organizada por La Galerie de L’Instant, la exposición reúne imágenes en color y blanco y negro procedentes de los archivos del fotógrafo neoyorquino.

Sam Shaw inmortalizó algunas de las escenas más universales de la estrella de Hollywood, entre ellas la célebre secuencia de la falda blanca levantada por una corriente de aire durante el rodaje de 'La tentación vive arriba' ('The Seven Year Itch', 1955) de Billy Wilder.

La muestra propone una mirada más íntima y vulnerable de Marilyn Monroe, lejos del mito construido por Hollywood, con instantáneas tomadas durante el tiempo que estuvo junto al dramaturgo Arthur Miller en Connecticut, en estudios fotográficos y en las calles de Nueva York.

"Las fotografías de Sam Shaw revelan la intensidad de una vida, su belleza y también su vulnerabilidad", señala el texto curatorial firmado por Jérôme Godeau, que acompaña la exposición.

Coincidiendo con la inauguración, sale también a la venta el libro 'Marilyn Monroe, Portrait d’une enfant radieuse', editado por La Galerie de L’Instant en una tirada limitada de 1.000 ejemplares numerados.

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La publicación reúne 98 fotografías en 128 páginas y estará disponible a partir del 20 de junio por un precio de 60 euros. Los tirajes fotográficos incluidos en el catálogo pueden adquirirse igualmente en edición limitada en la galería.

El recorrido explora la relación de confianza entre Shaw y Monroe, iniciada durante el rodaje de '¡Viva Zapata!', y retrata a una actriz dividida entre la construcción del personaje de Marilyn Monroe y la fragilidad de Norma Jean Baker, su identidad más íntima.

La exposición toma su título de un célebre texto de Truman Capote, quien definió a Monroe como "una niña radiante", una expresión que resume el enfoque de la muestra: rescatar la humanidad y la delicadeza de una de las figuras más fotografiadas y mitificadas del siglo XX, destacó la galería parisina.