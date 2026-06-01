Pekín acusa al NYT de difundir ideas separatistas de Taiwán, tras expulsar a su periodista

En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian acusó al periódico de calificar abiertamente a "la región china de Taiwán" como "un país", lo que, según dijo, "envía una señal extremadamente errónea a las fuerzas separatistas", y pidió al medio que "corrija sus errores".

Sobre el caso de Vivian Wang, Lin aseguró que la periodista, durante su estancia en China como corresponsal, incurrió en un supuesto fraude relacionado con seguros, lo que, según sostuvo, vulneró las normas del Reglamento sobre Instituciones de Noticias Extranjeras en China y llevó a las autoridades a cancelar sus credenciales.

El vocero añadió además que en Estados Unidos, bajo el pretexto de cuestiones "deontológicas", se está ejerciendo presión política sobre periodistas de la agencia estatal china Xinhua que trabajan legalmente en ese país.

Lin sostuvo que el origen de las fricciones mediáticas entre China y Estados Unidos radica en que la parte estadounidense "ha politizado unilateralmente las cuestiones relacionadas con los medios".

En ese sentido, afirmó que China ha facilitado el trabajo y la vida de periodistas extranjeros en su territorio y ha expedido visados a numerosos reporteros estadounidenses, mientras que, según su versión, los periodistas chinos que solicitan visados para trabajar en Estados Unidos apenas obtienen aprobación.

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"Instamos a la parte estadounidense a cumplir de manera efectiva los consensos alcanzados entre ambas partes sobre cuestiones de medios y a adoptar medidas concretas para garantizar los derechos legítimos de los periodistas chinos para trabajar y vivir normalmente en Estados Unidos", declaró.

La Oficina Presidencial de Taiwán acusó este domingo a China de "interferir en la libertad de prensa" y "amenazar a medios" después de que el New York Times asegurara que Pekín ordenó la salida de Wang por su malestar con una intervención por vídeo del presidente taiwanés, William Lai (también conocido como Lai Ching-te), en un foro organizado por ese diario.

China ha intensificado recientemente sus esfuerzos para limitar la presencia internacional de Taiwán, isla autogobernada cuya soberanía reclama, bloqueando de nuevo su participación en la asamblea anual de la OMS y presionando a terceros países, como ocurrió en abril, cuando Taipéi culpó a Pekín de la suspensión del viaje de Lai a Esuatini tras la revocación de permisos de sobrevuelo por parte de Seychelles, Mauricio y Madagascar.