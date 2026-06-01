Presentan en Ecuador un proyecto de 'ley antimafias' elaborado con asesoría de Italia

"Esta es una ley que debilita a las bandas, protege a la ciudadanía y fortalece la capacidad de respuesta del Estado frente al crimen organizado", subrayó Mancheno durante la presentación de la iniciativa.

El proyecto de ley consta de tres artículos que reforman el Código Penal, el Código de la Función Judicial y la Ley de Extinción de Dominio, para, entre otros puntos, crear el delito autónomo de pertenencia a un grupo de delincuencia organizada y agregar sanciones al reclutamiento de personas, contra el uso o puesta a disposición de infraestructura para organizaciones delictivas y para la sustracción ilegal de combustibles.

También incluye la obligación de motivar de manera "reforzada" cuando se niegue la prisión preventiva hacia imputados por delitos de delincuencia organizada, lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, secuestro extorsivo, sicariato (asesinato por encargo), entre otros.

Y se establece una inhabilitación para ejercer la abogacía a quienes hayan sido condenados por lavado de activos u otros delitos y que estén relacionados con el crimen organizado.

En la presentación del proyecto estuvieron presentes el ministro del Interior, John Reimberg; el viceministro de Defensa, Roberto Quintero; el embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli; y el director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos, Charles Morrill.

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El ministro Reimberg dijo que esta era "una las reformas más importantes en materia de seguridad en los últimos años", ya que permitirá sancionar no solo a quienes cometen "el delito visible", sino a quienes "sostienen y fortalecen estas organizaciones".

Aseguró que la ley le pondrá un freno a la "puerta giratoria" por la que "entran y salen delincuentes" en un mismo día tras ser detenidos por las fuerzas de seguridad y llevados ante la Justicia.

El embajador Davoli dijo que expertos italianos habían brindado asesoría para la creación de este proyecto, con base en la experiencia con las mafias que tuvieron en su país, y recordó que desde 2024 Italia le expresó su apoyo a Ecuador en la lucha que el presidente, Daniel Noboa, emprendió contra las bandas criminales, que han sido catalogadas como "terroristas".

En ese año, Noboa declaró al país bajo un estado de "conflicto armado interno" debido al alto índice de violencia criminal que se había registrado en 2023. Sin embargo, pese a esa medida, 2025 fue el año más violento en la historia de Ecuador, con una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.