Representante ruso dice que Rumanía está dispuesta a culpar a Rusia de cualquier incidente

"Sacaron conclusiones antes de cualquier investigación, lo que indica que son personas frívolas, que carecen de independencia política, que la rusofobia está muy extendida allí y que están dispuestos a atribuir cualquier incidente desagradable a Rusia", dijo Uliánov a la televisión estatal rusa.

Agregó que lo que quiere Bucarest es "culpar a Rusia".

En opinión del diplomático, las autoridades rumanas se han puesto en una posición "ridícula y absurda" al hacer declaraciones antes de concluir las investigaciones del incidente.

El presidente rumano, Nicusor Dan, sostuvo previamente en X que el dron que se estrelló en Galati, cerca de la frontera con Ucrania, es de fabricación rusa.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró el viernes que el origen del dron no ha sido demostrado y pidió a Bucarest evidencias de que se trata de un aparato ruso.

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"Nadie puede determinar el origen (del dron) hasta que se realice un examen de ese aparato", dijo el jefe del Kremlin, quien agregó que Moscú está dispuesta a "realizar una investigación objetiva" y solo después emitir su juicio acerca de lo sucedido.

A la vez, enfatizó que en otras ocasiones, cuando los drones ucranianos infringían el espacio aéreo de los países vecinos, en primer lugar también se pensaba que esos aparatos eran rusos.

Tras el incidente, Bucarest decidió cerrar el Consulado General de Rusia en la ciudad de Constanza y declarar persona 'non grata' al cónsul ruso.