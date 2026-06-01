Rusia prohíbe importar pescado de Armenia a una semana de las elecciones legislativas

Ese veto, que excluye apenas a dos empresas armenias que se someterán a controles de calidad, se suma a las prohibiciones recientes de Moscú de importar, entre otros productos, las flores, agua mineral, coñac, vino, verduras y frutas de su tradicional socio comercial.

"A partir del 2 de junio de 2026, la parte armenia deberá suspender la certificación veterinaria para los destinatarios rusos de pescado vivo y productos pesqueros procedentes de todas las empresas armenias, con la excepción de dos que superaron la inspección, hasta que se resuelva la situación actual", reza el comunicado del Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia (Rosseljoznadzor).

Entre el 21 y 27 de mayo, los expertos de la agencia estatal inspeccionaron plantas procesadoras de pescado y piscifactorías armenias. Según la prensa rusa, la mitad de las empresas armenias no permitieron la entrada a los inspectores rusos a sus instalaciones.

A pesar de no gozar de acceso al mar, Armenia exporta pescado fluvial, como la trucha del lago Seván, un salmónido emparentado con la trucha común y muy apreciado en este país.

En el contexto del acercamiento de Armenia a la Unión Europea (UE), Moscú ha incrementado su presión sobre Ereván en vísperas de las elecciones parlamentarias, que se celebrarán el próximo domingo, y también le ha amenazado con suspender el suministro de hidrocarburos.

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El presidente ruso, Vladímir Putin, exige al primer ministro armenio, Nikol Pashinián, la convocatoria cuanto antes de un referéndum para que los armenios elijan entre la UE y la Unión Económica Eurasiática, encabezada por Moscú y a la que el país caucásico pertenece desde 2015.

El Kremlin ya recurrió a medidas similares para presionar en otras ocasiones a Georgia, a quien prohibieron exportar agua mineral, y Moldavia, a quien prohibieron exportar manzanas y vino, entre otras cosas.