Sabrina Carpenter solicita una orden de alejamiento contra un presunto acosador

De acuerdo con el medio, Carpenter de 27 años, describió al hombre identificado como William Applegate como un completo desconocido al que no tiene ningún interés de conocer.

En la denuncia, la autora de 'Espresso' señaló que tuvo conocimiento de la presencia de Applegate el pasado 23 de mayo, cuando el hombre se presentó sin invitación en su casa de Los Ángeles y presuntamente habría violado la valla de seguridad e intentado abrir la puerta.

La policía de Los Ángeles acudió al lugar para arrestar a Applegate por allanamiento de morada, pero de acuerdo con los documentos citados por el mismo medio, regresó menos de 24 horas después, permaneció merodeando en la entrada de su casa durante horas y volvió a aparecer el 25 de mayo.

El mismo medio publicó una serie de fotografías de la cámara de enfrente de la casa de Carpenter, que muestran a un hombre de pelo largo en la puerta de su casa.

Applegate tiene previsto comparecer ante el tribunal el 18 de junio.

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Medios como Billboard y TMZ apuntan que la audiencia de finales de mes determinará si se debe extender la orden de restricción temporal a una orden permanente.