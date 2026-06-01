Ucrania neutraliza 228 de los 265 drones lanzados contra su territorio por Rusia

Los drones interceptados fueron neutralizados sobre varias regiones del norte, el sur y el este de Ucrania.

Otros 27 drones no pudieron ser neutralizados e impactaron en 18 localizaciones de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana, que informó asimismo de la caída de fragmentos de drones derribados en otros doce lugares.

Varios drones rusos seguían sobrevolando territorio ucraniano en el momento en el que la Fuerza Aérea publicó su parte.

La región de Odesa del sur de Ucrania fue uno de los objetivos de este ataque.

Según su gobernador, Oleg Kiper, que calificó el ataque contra la región de “masivo”, los drones rusos han alcanzado zonas residenciales y han herido a seis personas.