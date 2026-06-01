Veolia ya controla Clean Earth y duplica su negocio de residuos peligrosos en EE.UU.

Veolia explicó en un comunicado que la adquisición de Clean Earth le permitirá elevar su facturación total en Estados Unidos a 6.300 millones de dólares (unos 5.400 millones de euros) y generará sinergias de 120 millones de dólares (unos 103 millones de euros) al cabo de cuatro años.

La compañía francesa se convierte así en el 'número dos' en Estados Unidos en el tratamiento de residuos peligrosos, un sector que considera allí "estratégico", impulsado por una creciente demanda industrial, normas medioambientales más estrictas y la expansión de empresas de rápido crecimiento que necesitan soluciones de tratamiento especializadas.

La consejera delegada, Estelle Brachlianoff, subrayó que la compra de Clean Earth "refuerza nuestra posición en el mercado estadounidense de residuos peligrosos, en pleno crecimiento, libera un gran potencial de creación de valor y acerca nuestras ofertas a los sectores más dinámicos de la economía estadounidense".

Veolia, en el que La Caixa es uno de sus principales accionistas con un 5 % del capital, ofrece servicios de gestión de residuos peligrosos en más de 150 instalaciones por todos los Estados Unidos, lo que incluye seis unidades de incineración de alta temperatura.