Arranca nueva huelga general en Portugal contra reforma laboral impulsada por el Gobierno

Los representantes de los trabajadores se han opuesto a esta reforma porque creen que desregula los horarios de trabajo, extiende los contratos precarios, facilita el despido y ataca los derechos de maternidad y paternidad.

La huelga se inició a las 24:00 hora local (23:00 GMT) y antes de la medianoche los líderes sindicales participaron en actos y piquetes como anticipo de la jornada de protesta.

"Este es el momento de rechazar esta reforma laboral, lo que está sobre la mesa es muy negativo para los trabajadores", afirmó en declaraciones a periodistas Tiago Oliveira, secretario general de la Confederación General de los Trabajadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN), quien ha convocado la protesta.

La CGTP-IN también fue la que impulsó la última huelga general, el pasado 11 de diciembre, en contra de esta medida laboral propuesta por el Ejecutivo del primer ministro Luís Montenegro, junto a la Unión General de Trabajadores (UGT), que esta vez, sin embargo, no se ha sumado a la convocatoria.

Se espera que las escuelas, los hospitales y los transportes sean los sectores más afectados con limitaciones en los servicios ferroviarios del país, aunque la compañía Comboios de Portugal, responsable del servicio, ha garantizado que habrá servicios mínimos.

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En cuanto al Metro de Lisboa, anunció que no habrá servicios mínimos y que permanecerá cerrado hasta el jueves, 4 de junio.

Oliveira aseguró que el martes por la tarde ya había trabajadores que se habían sumado a la huelga: "Hay muchos trabajadores, de hecho, que trabajan por turnos o que hoy mismo (martes) van a iniciar su periodo de huelga".

De hecho, las afectaciones empezaron a sentirse horas antes el inicio oficial de la jornada de protesta en sectores como los servicios de limpieza, así como en algunos transportes, con trenes cancelados y pasajeros afectados.

Para hoy también se esperan algunas interrupciones en el transporte aéreo y en los aeropuertos, con vuelos cancelados.

En cuanto a la aerolínea portuguesa TAP, bajo control estatal y en vías de reprivatización, anunció que tiene previsto operar 79 vuelos en el marco de los servicios mínimos decretados durante la huelga.

El punto álgido de la jornada de protesta de este miércoles será a las 14:30 hora local (13:30 GMT) en Lisboa, cuando se celebre una marcha que partirá desde la céntrica plaza de Dom Pedro IV y que se dirigirá hacia el Palácio de São Bento, donde se encuentra la sede del poder legislativo portugués.

Montenegro, por su parte, afirmó el martes que "la gran mayoría de los portugueses" trabajarán durante la jornada de huelga y pidió "no condicionar" a quienes así lo quieran hacer.

Los representantes de los trabajadores rechazan la propuesta de reforma de la legislación laboral impulsada por el Ejecutivo de centroderecha, que presentó el proyecto a mediados de 2025 y finalmente lo aprobó este pasado mayo en Consejo de Ministros pese a no haber logrado un acuerdo con la concertación social (Gobierno, sindicatos y patronales).