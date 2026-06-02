Butacas vacías y cientos de órdenes de deportación, en las cortes de migración de EEUU

En total, cerca de 300 personas estaban convocadas hoy ante los tres jueces del edificio, en la nueva táctica de audiencias masivas que se han extendido en tribunales estadounidenses desde la semana pasada. Pero la escena de ausencias se repetía de una sala a otra: donde se esperaba a cientos de comparecientes, solo aparecieron decenas.

Para quienes no se presentaron, la consecuencia es la misma: una orden de deportación.

San Antonio vivió este martes la primera jornada de audiencias masivas, una práctica que la administración del presidente Donald Trump ha comenzado a aplicar en distintas cortes del país para acelerar los procesos migratorios, según denuncian abogados y activistas.

La medida consiste en citar a cerca de 100 personas el mismo día a las llamadas "master calendar hearings", la audiencia inicial en la que se organiza el caso y se fijan las fechas posteriores. Hasta hace poco, lo habitual era convocar entre 20 y 30 personas por sesión.

El temor a ser detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) explica, en parte, las ausencias. Durante el primer año del Gobierno de Donald Trump, los agentes patrullaron cortes de inmigración en todo el país y arrestaron a algunas de las personas que acudían a las citaciones ante el juez.

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En San Antonio dejaron de aparecer hace un par de meses, después de que, ante un tribunal en Nueva York, el Gobierno reconociera que los arrestos dentro de las cortes de inmigración no estaban justificados.

"La gente tiene miedo hasta de manejar cerquita de este edificio", dijo a EFE Daniela Alcalá, una venezolana que acudió hoy para acompañar a una familiar y a tantear el terreno antes de su propia audiencia, prevista para agosto.

A esto se le suma otra barrera: muchos de los citados probablemente no sabían que tenían audiencia ese día.

Las fechas fueron adelantadas —en algunos casos, personas con citas previstas para dentro de meses o incluso años fueron convocadas para este martes— y, para quienes enfrentan el proceso sin abogado, enterarse de esos cambios es difícil.

Priscilla Olivarez, abogada del 'Immigrant Legal Resource Center', explicó a EFE que en San Antonio el 80 % de los migrantes ha carecido de representación legal en los últimos meses.

"Es un sistema muy complicado, que además está cambiando a un ritmo acelerado. Es difícil incluso para los propios abogados de inmigración", señaló. A su juicio, el resultado es que cada vez más personas terminan sin la oportunidad real de presentar su caso ante un juez.

Lo ocurrido en San Antonio forma parte de una tendencia nacional. Según datos de la oficina de cortes de inmigración (EOIR), las órdenes de deportación emitidas contra solicitantes de asilo que no acudieron a sus audiencias pasaron de 19.069 en 2024 a 50.191 en 2025. Solo en los primeros meses de 2026 ya se han emitido más de 48.000.

La tendencia también se refleja en el conjunto de los casos migratorios. De acuerdo con el Registro Federal, las órdenes de deportación dictadas en ausencia aumentaron de unas 62.500 en 2022 a casi 310.000 en 2025.

Aunque estas órdenes pueden impugnarse, lograr que un juez las revoque es poco común y requiere presentar una justificación sólida.

Incluso con este panorama, están también quienes decidieron acudir a la corte a pesar a los temores y la incertidumbre.

Una de ellas es Morelis Hernández, una venezolana originaria de Mérida que compareció junto a su hija de 10 años. "Preferí tomar el riesgo. Vinimos para acá con un propósito y lo queremos lograr", contó a EFE.

Llegaron sin abogado. Sentada frente al juez en una silla demasiado grande para ella, la niña escuchó la audiencia a través de unos audífonos de traducción simultánea, con los pies suspendidos en el aire. Al finalizar, el juez se dirigió directamente a la menor: "¿Tienes alguna pregunta?". Ella guardó silencio.

"Pórtate bien con tu mamá", le dijo el magistrado antes de despedirlas.