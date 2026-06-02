Cancilleres de Paraguay y Alemania hablan sobre los beneficios del acuerdo Mercosur-UE

En un comunicado, la Cancillería en Asunción indicó que Ramírez y Wadephul destacaron durante una llamada telefónica la importancia del acuerdo entre ambos bloques, que creó el mayor mercado del mundo con más de 700 millones de consumidores, especialmente en materia de comercio, inversiones y cooperación.

Durante la charla, Ramírez invitó a las autoridades alemanas a la cumbre de jefes de Estado del Mercosur (integrado por Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay y al que Bolivia está en proceso de adhesión plena), que tendrá lugar en Asunción el próximo 30 de junio.

Además, los diplomáticos abordaron "temas de interés común" y la cooperación estratégica entre ambos países, cuyas relaciones datan de 1860.

En ese contexto, los cancilleres destacaron "el excelente estado de las relaciones entre Paraguay y Alemania" y las oportunidades para "profundizar la colaboración en áreas clave" como la transferencia de tecnología, la innovación, el conocimiento y la educación.

El 3 de marzo de 2025, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, recibió en Asunción a su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, en la segunda parada de un viaje que hizo por Suramérica, que incluyó Uruguay y Chile.

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Desde que Peña llegó al poder, en agosto de 2023, no ha realizado un visita oficial a Alemania.