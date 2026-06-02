Chile desmantela una red del Tren de Aragua que blanqueó casi 90 millones de dólares

“Estamos hablando de una cifra superior a 78.000 millones de pesos (cerca de 90 millones de dólares al cambio de hoy) que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países", explicó el fiscal regional Metropolitano Sur de Santiago, Héctor Barros.

"Es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país”, aseveró.

Durante el operativo, que fue el resultado de una investigación iniciada en 2024 y que se hizo de manera conjunta con la Policía de Investigaciones (PDI), se allanaron diversas residencias en Santiago y otras ciudades del sur.

También fue allanada una sucursal del banco Santander en el centro de la capital, donde fue detenido uno de sus trabajadores.

Los detenidos están acusados de varios presuntos delitos, entre ellos extorsión, contrabando, lavado de activos y asociación criminal, explicó la Fiscalía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según medios locales, la red enviaba dinero que obtenía de la extorsión y de otras actividades delictivas en una cárcel de Colombia donde está uno de los líderes del grupo, Carlos "El Bobby" Gómez.

El Ministerio Público explicó que el ejecutivo bancario detenido es un ciudadano venezolano que no blanqueaba el dinero a través del banco, sino que "tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos y a partir de ahí empezaba a operar”.

El Banco Santander indicó en un comunicado su plena colaboración con las investigaciones y aseguró que "mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la ley o de la normativa vigente".

"En caso de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán todas las medidas que correspondan conforme a nuestros protocolos internos y a la legislación aplicable", agregó la institución bancaria.

El Tren de Aragua es una organización criminal que nació en las cárceles de Venezuela y está considerada la banda más poderosa del país y ejecuta asesinatos, extorsiones, secuestros, y tráfico y trata de personas, entre otros delitos.

Desde 2018, el grupo se ha expandido rápidamente por el continente americano a lo largo de la ruta que recorren los migrantes venezolanos. De hecho, la banda está asentada ya en ciudades de Colombia, Perú, Chile y otros países.

Estados Unidos clasificó el año pasado al Tren de Aragua -además de carteles mexicanos y la pandilla salvadoreña MS-13- como organizaciones terroristas.