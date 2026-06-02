Cristianos de Tierra Santa denuncian un aumento de la violencia y la presión en la región

"Nos sentimos huérfanos", resumió el coordinador del Foro de Cristianos de Tierra Santa, Wadie Abunasar, durante una sesión informativa celebrada en Jerusalén Este.

El politólogo palestino de nacionalidad israelí denunció que los cristianos en Israel enfrentan retos multidimensionales que incluyen una respuesta policial insuficiente ante agresiones y delitos de odio, la falta de atención del liderazgo político israelí y el olvido de la comunidad internacional.

Abunasar advirtió además de que un número creciente de familias cristianas está abandonando el país debido al deterioro de las condiciones de vida y al aumento del acoso.

En la misma línea, la directora del Centro Interreligioso Rossing para la Educación y el Diálogo (JCJCR), Hana Bendcowski, presentó un informe que documenta 155 incidentes contra cristianos en territorio israelí durante 2025, entre ellos "61 agresiones físicas, 52 ataques contra propiedades eclesiásticas, 28 casos de acoso y 14 actos de vandalización de señales" con contenido cristiano.

Según el informe, los ataques afectan especialmente a miembros del clero, que denuncian escupitajos, insultos y hostigamiento cotidiano, lo que genera entre los cristianos la percepción de ser ciudadanos cada vez menos aceptados y pone en cuestión la viabilidad futura de sus comunidades.

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Bendcowski señaló además que una encuesta realizada por su organización detecta mayores niveles de intolerancia hacia el cristianismo entre sectores más jóvenes y religiosos de la población judía israelí, aunque subrayó que la mayoría de la sociedad "no participa" y "condena" este tipo de conductas.

En Cisjordania ocupada, el párroco católico de Taybe, Bashar Fawadleh, alertó de agresiones sistemáticas de colonos israelíes contra esta localidad palestina de mayoría cristiana.

Los ataques incluyen incendios provocados, robo de ganado, daños a cultivos y restricciones de acceso a tierras agrícolas y olivares, principal fuente económica del pueblo.

Además, Fawadleh aseguró que unas 15 familias, alrededor de 80 personas, han abandonado ya la localidad ante una situación que calificó de cada vez más insostenible.

Por su parte, el presidente del Club de la Unión Árabe Ortodoxa de Jerusalén, Hani Bulata, denunció la invisibilización de la comunidad cristiana ortodoxa palestina y la presión a la que se enfrenta en distintos ámbitos de la vida religiosa y social.

Bullata se refirió además al incidente registrado el pasado 11 de abril durante la celebración del Fuego Sagrado en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, cuando miles de fieles se congregaron para participar en uno de los principales rituales de la Semana Santa ortodoxa, en un contexto marcado por las restricciones derivadas del conflicto con Irán.

En esa ocasión, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina denunció agresiones policiales israelíes contra fieles y 'scouts' palestinos, así como obstáculos en los accesos a la basílica, hechos que calificó como una violación del statu quo de los lugares santos y de la libertad de culto.

El número de cristianos en Israel ha aumentado desde la creación de este Estado, hasta los aproximadamente 180.000 ciudadanos actuales, pero la proporción que representan en la sociedad continúa estancada en un 2 %.

Más extrema es la situación en Jerusalén Este ocupado, que en este período ha pasado del 50 % a menos del 2 %; o en Belén, lugar del nacimiento de Jesús, que se precipitó del 80 % al 10 %.