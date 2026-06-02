De la Espriella lidera intención de voto para la segunda vuelta en Colombia con el 50,3 %

La encuesta, hecha por la firma AtlasIntel y publicada por la revista Semana, es la primera que se divulga después de la primera vuelta y en ella De la Espriella registra una intención de voto para la segunda ronda del 50,3 %, que supera el 42,6 % de Cepeda.

La diferencia en este sondeo es de 7,7 puntos porcentuales, más amplia que los 2,84 puntos con los que De la Espriella aventajó a Cepeda en la primera vuelta.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo el domingo 10,3 millones de votos (43,74 %), y Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, recibió 9,6 millones (40,90 %).

Según la encuesta, el voto en blanco es la opción del 3,7 % de los consultados para la segunda vuelta, mientras que el 2,9 % dijo no saber por cuál de los dos votará.

El sondeo, que se hizo entre el 1 y el 2 de junio con 2.030 encuestados en todas las regiones del país, tiene un margen de error del 2 %, según Semana.

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A los encuestados se les preguntó además a cuál de los dos candidatos no votaría para presidente y en esa medición Cepeda tuvo un rechazo del 56,6 %, frente al 40,3 % de De la Espriella.

AtlasIntel evaluó además la opinión de los consultados sobre la forma como el presidente Petro está manejando el país y en ese apartado el 42,7 % le dio su aprobación contra un 53,2 % que dijo que lo desaprueba.