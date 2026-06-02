Denuncian presuntas muertes de reos por tuberculosis y desnutrición en cárceles de Ecuador

Integrantes del Comité de Familias por una Vida Digna, que agrupa a parientes de presos de distintas cárceles del país andino, realizaron la denuncia, en Quito, frente a la sede del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), encargado de las prisiones.

Ana Morales, directora del Comité, aseguró que las cárceles ecuatorianas atraviesan una situación "totalmente inhumana" y acusó al Estado de supuestamente "deshumanizar" la vida, la integridad y la dignidad de las personas privadas de libertad.

Morales sostuvo que en la Penitenciaría del Litoral, una de las cárceles más grandes y violentas del país ubicada en Guayaquil, aparentemente se han registrado en los últimos días siete muertes por tuberculosis.

Por su parte, Estefanía Salinas, vicepresidenta nacional de la organización, explicó que los familiares viven "una condena paralela: la angustia permanente de no saber si están vivos, enfermos, heridos o siendo víctimas de abuso".

"La privación de libertad no puede convertirse en una condena a la tortura, a la enfermedad o a la muerte", continuó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de en la Penitenciaría del Litoral, señalaron supuestas restricciones a la visitas presenciales en las cárceles de Esmeraldas, Machala y la del Encuentro -esta última de máxima seguridad e inspirada en el modelo del presidente de El Salvador Nayib Bukele-, lo que les impide conocer el estado de salud de los reclusos, dijeron.

Esta situación ha llevado a algunas familias a enterarse meses después de la muerte de sus allegados, según Morales, quien relató el caso de una mujer que acudió durante meses a preguntar por su familiar a distintos centros hasta que descubrió en una morgue que había fallecido meses atrás.

"Su familiar falleció en marzo y ella se enteró en octubre", afirmó Morales antes de compartir el caso de un ciudadano venezolano que descubrió el pasado domingo que su hijo había muerto en una cárcel ecuatoriana en agosto del año pasado.

Además, indicó que muchos fallecidos terminaron supuestamente enterrados en fosas comunes después de que sus familias no fueran notificadas sobre su muerte.

Parte de la crisis de violencia que se ha registrado en Ecuador en los últimos años estaba vinculada a las cárceles, desde donde los grupos criminales coordinaban actividades ilícitas.

Desde 2024, el Gobierno decretó varios estados de excepción para combatir la violencia y también para controlar las cárceles.