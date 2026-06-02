Dirigentes de América Latina ven urgencia en fortalecer inversión e integración regional

Esta fue una de las principales conclusiones del 18º Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe, organizado por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo, que se celebró hoy en París.

En su discurso de apertura, el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, destacó que la región posee recursos críticos (energías limpias, capacidad agroalimentaria y una población joven y dinámica), pero que su verdadero desafío es convertir esos activos en crecimiento sostenible.

Según Cormann, América Latina y el Caribe debe aumentar la inversión, mejorar la integración regional, fortalecer las instituciones públicas y elevar la productividad laboral.

Cormann insistió en que los desafíos de inversión, productividad, integración e institucionalidad están interconectados y requieren visión estratégica común. "El mundo está observando a América Latina y el Caribe. Es el momento de actuar", advirtió el secretario general de la OCDE.

En ese sentido, la secretaria de Estado de España para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo, destacó que acercar la región a la OCDE no solo es deseable, sino estratégico, y recordó que España acogerá el 1 de julio un Diálogo Ministerial OCDE-América Latina y el Caribe, en el marco de la preparación de la Cumbre Iberoamericana de noviembre.

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Según explicó Sumelzo, el objetivo será fortalecer la cooperación en ámbitos como la integración regional, la financiación para el desarrollo, la transformación digital, la inteligencia artificial y el fortalecimiento institucional.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, indicó en un vídeo grabado que la región debe transformar los desafíos globales en oportunidades, aprovechando su abundancia de recursos y la capacidad de su población joven y emprendedora. "El mundo cambia rápido y nuestra capacidad de anticipación nos permitirá convertir los retos en crecimiento sostenible", afirmó en la apertura del foro.

Por su parte, el primer ministro peruano, Luis Arroyo, reafirmó en su discurso de clausura del foro que la adhesión a la OCDE, a la que aspira su país, es una herramienta clave para orientar reformas estructurales y promover un desarrollo sostenible e inclusivo.

Uno tras otro, los oradores que participaron en las diferentes mesas redondas coincidieron en que los avances requieren cooperación regional, marcos regulatorios predecibles, alianzas público-privadas y movilización de inversión de calidad, consolidando la OCDE como plataforma de convergencia entre América Latina, el Caribe y Europa.

Así, el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, subrayó que la inversión privada, la mejora de la infraestructura y el fortalecimiento institucional son esenciales para acelerar el crecimiento, promover el desarrollo humano y reducir desigualdades en la región.

El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, coincidió en la importancia de la estabilidad institucional y política, y señaló que diversificar riesgos y mejorar la productividad laboral son esenciales para atraer inversión.

Por su parte, el ministro de Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, resaltó que la apertura comercial y la desregulación de su país han generado credibilidad internacional, y defendió la adhesión de Argentina a la OCDE como clave para consolidar estabilidad macroeconómica y crecimiento.

Óscar Lovera, ministro de Economía paraguayo, destacó los 23 años de estabilidad de su país y la necesidad de pasar de la producción primaria a alimentos con mayor valor agregado, al tiempo que mostró su intención de que Paraguay pueda ser candidato a la OCDE y afirmó que son "muy optimistas" sobre las perspectivas de entrada, algo que cree que se podría conseguir "en cuatro o cinco años".