EE.UU. evalúa la creación de nuevo mecanismo bilateral de comercio "no sensible" con China

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció la apertura de un proceso de consulta pública para dar vida al nuevo mecanismo, según un comunicado oficial.

De acuerdo con esta agencia, también se encuentran identificando productos considerados no sensibles que podrían beneficiarse de ajustes arancelarios en ambos países, con el objetivo de avanzar hacia una relación comercial "más equilibrada y basada en la reciprocidad".

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que la iniciativa pretende garantizar que el intercambio comercial con China resulte más beneficioso para los trabajadores, agricultores, ganaderos, pescadores, fabricantes y pequeñas empresas estadounidenses.

Asimismo, Greer indicó que la Administración seguirá utilizando los aranceles como herramienta para proteger la seguridad económica y nacional del país.

La USTR precisó que los interesados podrán presentar opiniones hasta el próximo 10 de julio, mientras que las respuestas o réplicas a esas observaciones podrán enviarse hasta el 27 de julio.

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Los aportes recibidos servirán para definir la estructura de la futura Junta de Comercio y evaluar posibles modificaciones arancelarias dentro del comercio bilateral.

La nueva Junta de Comercio ha sido planteada tres semanas después de la visita a Pekín del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordó la cooperación comercial entre las dos potencias más grandes del planeta.