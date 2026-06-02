El nuevo ministro de Seguridad de Kast hace cambios y remueve a los dos subsecretarios

El secretario de Estado solicitó la renuncia de Andrés Jouannet, encargado de la subsecretaría de Seguridad, y de Ana Victoria Quintana, quien estaba al frente del viceministerio de Prevención del Delito, antes de presentar el plan de seguridad ante el Congreso esta semana.

Arrau hizo el anuncio a dos semanas de haber asumido el cargo, en reemplazo de la exfiscal Trinidad Steinert, removida por Kast 69 días después de la instalación del Gobierno, lo que representó el cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia en el país suramericano.

"Es normal que cuando hay cambios en los ministerios, cambien los focos, y las diferentes formas de gestión (...) y como siempre he dicho estamos todos, incluyendo quien les habla, en constante evaluación", declaró Arrau a la prensa local.

Ambos funcionarios habían llegado a sus cargos junto con la ministra saliente, cuya gestión recibió fuertes críticas por parte de la oposición, luego de que Steinert no presentara ante el Parlamento el detalle del plan de Gobierno en cuanto al combate de la delincuencia, que fue una de las promesas de campaña de Kast.

Durante su primera cuenta pública en la víspera ante el Congreso, en Valaparíso, Kast hizo algunos anuncios como la creación en los próximos días de un "Registro de Vándalos e Incivilidades" y un Plan de Intervención Barrial enfocado en "cincuenta barrios críticos".

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"En las próximas semanas vamos a desplegar un plan de intervención barrial intensivo, que articulará las capacidades del Estado en inicialmente cincuenta barrios críticos. Vamos a mostrar la verdadera potencia y la fuerza del Estado", aseguró el jefe de Estado.

Kast ha tenido un complejo arribo a La Moneda, sede del Ejecutivo, pues además de Steinert también removió a la vocera Mara Sedini, y realizó un reordenamiento de carteras con ministros que ya eran parte de su gabinete.

Arrau dejó el ministerio de Obras Públicas, que fue asumido por el ministro de Transporte, Louis de Grange, mientras que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, asumió doble rol con la vocería.

En ese sentido, el mandatario ultraconservador también anunció durante la rendición de cuentas que presentará un proyecto de ley para fusionar las carteras de Interior y la Secretaría General de Gobierno.