El superávit comercial agroalimentario de la UE aumentó un 43 % en febrero

El último informe sobre el comercio agroalimentario de la UE muestra que en febrero tanto las exportaciones como las importaciones experimentaron ligeros descensos con respecto a 2025, pero la disminución del valor de los productos importados contribuyó a una mejora de la balanza comercial mensual.

Las exportaciones agroalimentarias alcanzaron los 18.800 millones de euros, un 6 % más que el mes anterior, pero un 4 % menos que en 2025.

El Reino Unido siguió siendo el principal destino, aunque los envíos disminuyeron un 4 %, debido a la disminución en valor y volumen de la carne de cerdo y los cereales. También cayeron, en términos interanuales, las exportaciones a Estados Unidos, China y Japón, mientras las de Suiza se mantuvieron estables.

Los mayores descensos se registraron en los productos de cacao, la carne de cerdo, las aceitunas y el aceite de oliva, mientras que las exportaciones de frutas y frutos secos (sobre todo manzanas y peras), así como de productos no comestibles, experimentaron aumentos.

Por su parte, las importaciones agroalimentarias de la UE se situaron en 14.500 millones de euros en febrero de 2026, un 1 % menos que el mes anterior y un 5 % menos que en 2025.

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Las mayores caídas las sufrieron los productos de cacao, cereales y semillas oleaginosas, mientras que las importaciones de carne de vacuno, frutas y frutos secos, así como margarina y otros aceites y grasas, aumentaron.

Por países, la mayor bajada internanual la registraron las importaciones procedentes de Costa de Marfil debido a la reducción de los volúmenes de importación de granos de cacao (-24%) y de pasta, manteca y polvo de cacao, así como las de Ucrania y Estados Unidos.

En el extremo opuesto, aumentaron las de Vietnam, principalmente debido al mayor volumen de importaciones de café.