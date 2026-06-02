Enfermero acusado por muerte de Maradona avisó que no estaban preparados para una urgencia

"Pensando a futuro, en un caso de urgencia no estamos bien parados. No puede ser que no haya una vía, un suero", advirtió Perroni el 13 de noviembre de 2020, doce días antes de la muerte del ídolo, en un mensaje de audio enviado a Cosachov, una de las médicas responsables de la salud de Maradona.

En ese audio, Perroni también deja constancia que el requerimiento de un "kit de emergencias" le fue trasladado también a Nancy Forlini, coordinadora del área de cuidados domiciliarios de la empresa de medicina privada Swiss Medical y también acusada en el juicio, y agrega: "No cuesta nada estar preparados".

Perroni tenía a su cargo a los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid, también imputados en la causa y acusados de documentar controles a Maradona que no realizaron.

Del 11 al 25 de noviembre, día de su muerte, el astro recibió tratamiento médico en una casa a las afueras de Buenos Aires. Las condiciones de esa modalidad domiciliaria son objeto central en este juicio.

El primer testigo de la audiencia de este martes fue el cirujano Rodolfo Benvenuti, quien a principios de noviembre de aquel año fue convocado para evaluar al ídolo previo a una cirugía en la cabeza y que, tras la operación, hizo algunas recomendaciones para la atención domiciliaria de Maradona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Sugerí control 24 horas de signos vitales, de temperatura, de presión, un protocolo de atención como cuánto orina y en qué período, si tiene edemas. También equipamiento por si lo llegaba a necesitar previendo cualquier situación, cama ortopédica, desfibrilador, oxímetro", expresó Benvenuti.

Según declararon numerosos testigos, la casa no contaba con aparatología médica básica, ni una ambulancia de alta complejidad en la puerta como le habían prometido a la familia.

Benvenuti también ofreció detalles sobre la intervención a la que fue sometido el exfutbolista el 3 de noviembre por un hematoma subdural en la cabeza y dijo que Leopoldo Luque, neurocirujano médico de cabecera del astro y principal acusado en la causa, dijo que operar a Maradona "era la oportunidad de su vida".

En instancias previas del juicio, otros especialistas que evaluaron al ídolo declararon que su recomendación era mantener "una conducta expectante" sobre el hematoma y que operarlo no era prioritario.

También son juzgados en este proceso el psicólogo Carlos Díaz y el médico Pedro Di Spagna, mientras que la enfermera Madrid será juzgada en un proceso aparte por pedido de su abogado.