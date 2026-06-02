Estados Unidos, China y Arabia Saudí participan en el Foro Económico de San Petersburgo

"Por primera vez en varios años vendrá una delegación oficial estadounidense encabezada por Rodney Cook, jefe de la Comisión de Bellas Artes de EE.UU.", comentó Yuri Ushakov, asesor del Kremlin para Política Internacional, a medios locales.

Añadió que hacía casi una década que un representante de Estados Unidos no participaba en este evento, al que acudirán invitados de un centenar de países y los jefes de organizaciones como la OPEC o el foro APEC.

El director del museo de Hermitage, Mijaíl Piotrovski, y el jefe de los dos principales teatros del país, Bolshói y Marinski,Valeri Guerguiev, hablarán en el foro sobre el diálogo cultural entre Rusia y EE.UU.

También asistirá el vicepresidente chino, Han Zheng, quien será recibido por el presidente ruso, Vladímir Putin, que visitó el gigante asiático hace apenas dos semanas, y el ministro de Energía de Arabia Saudí, Abdulaziz bin Salman.

El presidente de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, también se reunirá con el líder ruso, con el que abordará los preparativos para la cumbre Rusia-África, que se celebrará en octubre próximo.

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Otros de los invitados serán el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyóyev, con el que Putin presidirá por vídeo la ceremonia de colocación de la primera piedra de la central nuclear que Moscú construirá en el país centroasiático.

Ushakov, quien también citó entre los participantes a representantes de Vietnam y Birmania, afirmó que el jefe del Kremlin pronunciará “un gran discurso” en el plenario del viernes.

Como es tradición, Putin concederá este jueves una entrevista con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE, en el marco del foro de la antigua capital zarista.

El foro, que se celebra anualmente desde 1997, con la excepción de 2020 debido a la pandemia de coronavirus, no cuenta con presencia occidental desde el comienzo de la guerra en Ucrania.