Expertos de la ONU critican la escalada de amenazas a Cuba del Gobierno estadounidense

Declaraciones como la del presidente estadounidense, Donald Trump, quien este año aseguró que "tomar Cuba" sería para él "un honor" reflejan "una estrategia de coacción profundamente preocupante contra un Estado Soberano", indicaron en un comunicado conjunto.

Ese tipo de presiones se enmarcan en una estrategia que incluye décadas de embargo contra Cuba, su inclusión en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, el reciente bloqueo de combustible y la imposición de medidas coercitivas a terceros, advirtieron.

Los expertos también lamentaron la reciente acusación estadounidense contra el expresidente cubano Raúl Castro, algo que también consideraron un intento de socavar la soberanía cubana.

"Este uso indebido de procedimientos judiciales nacionales contra jefes de Estado en ejercicio o retirados como instrumento de política exterior coercitiva constituye un abuso de proceso que viola los principios de igualdad soberana y autodeterminación consagrados en la Carta de las Naciones Unidas", aseguraron.

Firman el comunicado los relatores de la ONU para lucha antiterrorista, Ben Saul, y sobre el impacto de las sanciones unilaterales, Zaina Jallad, así como el experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, George Katrougalos.