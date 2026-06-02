Expulsan de Panamá a dos venezolanos presuntos miembros de la banda Tren de Aragua

El Servicio Nacional de Migración detalló en un escueto comunicado que ambos presuntos miembros de la banda abandonaron Panamá a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país, tras agotar "todos los procesos legales establecidos".

Desde la "retención" de los dos venezolanos "se siguió estrictamente el marco normativo vigente en materia de migración, seguridad y orden público", señala la información oficial sin detallar si los presuntos miembros del Tren de Aragua vivían en el país centroamericano o solo estaban en tránsito.

Los dos venezolanos se marcharon de Panamá "en vuelo con destino a su país de origen", según el propio comunicado e imágenes difundidas por las autoridades migratorias, donde se aprecia a uno de ellos entrando a un avión escoltado por dos funcionarios.

En abril, las autoridades panameñas también expulsaron a un colombiano supuestamente ligado a la banda transnacional Tren de Aragua por "representar un riesgo para la seguridad pública", pero no ofrecieron detalles de dónde, cómo y cuándo fue captado.

Y septiembre de 2025, detuvieron a un migrante venezolano, también presunto miembro del Tren de Aragua, la banda transnacional con origen en Venezuela, cuando intentaba regresar de manera voluntaria a su país de origen.