Fajardo pide una campaña "limpia" en Colombia a candidatos que pasaron a la segunda vuelta

En un mensaje en redes sociales titulado 'El espíritu del millón de votos', Fajardo señaló que los dos candidatos que avanzaron a la próxima elección tienen la responsabilidad de "representar a la mayoría de los electores", así como de "sumar y ampliar" apoyos más allá de sus resultados en la primera vuelta.

El exalcalde de Medellín, que obtuvo 1.009.073 votos (4,26 %) en las elecciones del pasado domingo en Colombia, destacó que, aunque su fórmula no logró pasar a la segunda ronda, más de un millón de ciudadanos respaldaron lo que denominó un "Cambio, serio y seguro", una expresión que, según afirmó, se suma a otros sectores moderados y de centro que resistieron la polarización política.

"Lamentablemente, el mismo domingo en la noche, escuchamos a los ganadores discursos inflamados, sectarios y agresivos hacia los que votaron distinto. Discursos que presagian lo peor para Colombia", manifestó Fajardo, quien también advirtió sobre posiciones que, a su juicio, resultan "peligrosas para nuestra vida democrática".

El exaspirante presidencial hizo un llamado a que la campaña de cara a la segunda vuelta se desarrolle con una "renovada cultura democrática" y sin profundizar las divisiones políticas del país.

Fajardo agregó que los votos obtenidos por su fórmula pertenecen a cada ciudadano y "son libres", por lo que evitó por ahora dar una directriz de apoyo a alguno de los candidatos finalistas.

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Asimismo, anunció que este miércoles presentará un "Decálogo del millón", una propuesta con los principios y prioridades que, según dijo, representan a quienes respaldaron su candidatura y que buscará aportar "gobernabilidad y centralidad" al próximo Gobierno.