Florida ejecutó a su octavo reo del año tras marcar un récord de 19 ejecuciones en 2025

Lukehart, de 53 años, recibió la inyección letal a las 18:19 hora local (22:19 GMT) en la Prisión Estatal de Florida de la ciudad de Raiford, ubicada en el norte del estado, confirmaron las autoridades penitenciarias.

El hombre fue condenado en 1997, un año después de que fuera arrestado por el asesinato de la hija pequeña de su novia, de 5 meses, y arrojara su cuerpo a un estanque.

Según las autoridades, Lukehart secuestró a la bebé mientras su novia se encontraba fuera de su casa en Jacksonville. El condenado fue arrestado por la Policía y confesó que la pequeña murió después de que él la dejase caer de cabeza contra el suelo. Argumentó que entró en pánico y tiró la niña al estanque.

Esta es la octava ejecución que se lleva a cabo en Florida en 2026, con la novena programada para el próximo 25 de junio.

Florida fue el estado que aplicó en más ocasiones la pena capital el año pasado, con un récord de 19 ejecuciones, lo que representó dos de cada cinco de los 47 procedimientos de pena de muerte en todo Estados Unidos, según el Death Penalty Information Center.

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Desde que se restableció la pena de muerte en 1976 en Estados Unidos, el tope anual de Florida era de ocho ejecuciones, alcanzadas en 1984 y 2014.

Un total de 258 personas se encuentran actualmente en el corredor de la muerte en Florida, la segunda cifra más alta del país, por detrás de California, donde está en vigor una moratoria a las ejecuciones desde 2019.

Florida es, además, el estado con el mayor número de exoneraciones hasta 2025, con 30.