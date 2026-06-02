La aprobación de Bukele se sitúa en 85,5 % tras siete años en el Gobierno de El Salvador

"El 85,5 % de los salvadoreños aprueba la gestión del presidente Nayib Bukele, una cifra sólida aunque inferior al pico de 91,9 % registrado en enero. Esta es una medición que ocurre a cuatro meses que se inicie la campaña formal para las próximas elecciones presidenciales", indicó el medio en su publicación.

Agregó que "las preocupaciones económicas, especialmente el costo de la vida, se profundizan y marcan el principal foco de insatisfacción ciudadana".

De acuerdo con el análisis del medio, los niveles de aprobación de Bukele se centran en la opinión de que "el presidente ha mejorado la seguridad del país (28,6 %), seguido de que ha hecho un buen trabajo en general (17,3 %) y de que ha hecho cosas buenas y malas, pero la balanza se inclina a favor (12,7 %)".

Mientras que "los principales fracasos señalados por la ciudadanía se concentran en el ámbito económico" con un 15,8 % que considera que Bukele no ha logrado mejorar la economía, el 6,8 % indica la ausencia de avances en salud, el 4,3 % señala "capturas arbitrarias durante el régimen de excepción".

De igual manera, el 4,2 % indica la falta de generación de empleo y el 3,8 % el aumento del costo de la vida.

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La encuesta fue realizada vía telefónica entre el 15 y el 23 de mayo pasado con 1.200 entrevistas, tiene un margen de error de +/- 2,8 % y un nivel de confianza del 95 %.

El mandato actual de Bukele, que en un inicio abarcaba el período 2024-2029, fue acortado mediante una reforma constitucional aprobada por el Congreso salvadoreño - controlado por su partido Nuevas Ideas - que adelantó las próximas elecciones presidenciales a 2027 y habilitó al mismo tiempo la reelección indefinida con períodos de seis años a partir del próximo ciclo electoral.

Bukele no ha adelantado si se presentará a los comicios de febrero de 2027, pero a finales de 2025 dijo en una entrevista con un youtuber: "No me gustaría irme ahorita, pero vamos a ver qué dice Dios, mi familia y el país (...) pero si fuera por mí, yo sigo diez años más".

Desde que Bukele asumió el segundo mandato consecutivo, pese a que en su momento estaba prohibido por la Constitución, las encuestas señalan que la preocupación por la situación de la economía ha desplazado a la violencia como el principal problema del país para los salvadoreños.