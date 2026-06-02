La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,57 %

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió 0,24 %, a 136.931.579,30 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de YPF (+2,1 %) y Grupo Supervielle (+1,9 %), mientras que las que más bajaron fueron las de Transener (-6,3 %) y Loma Negra (-4,3 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con mejoras de hasta el 0,7 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a 488 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 5 pesos, a 1.450 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista subió a 1.426,97 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.435 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), subió 0,9 %, a 1.504,91 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,9 %, a 1.451,54 pesos por unidad.