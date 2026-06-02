La diseñadora Gabriela Hearst vaticina un mundo con "una necesidad auténtica de creación"

"Todo lo que yo sé de calidad y de sustentabilidad lo aprendí en Uruguay y lo aprendí en el campo uruguayo", aseguró la diseñadora, que vive desde hace más de veinte años en Estados Unidos y cuya marca homónima se caracteriza por el diseño de prendas duraderas y en defensa del trabajo artesanal.

Partiendo de esta base, la diseñadora reflexionó en diálogo con la prensa sobre una era marcada por la revolución digital y el cambio climático.

"Yo creo que, al contraste de este, va a haber una necesidad auténtica de creación, de hecho a mano, de todo lo que antes no se apreciaba, que se apreciará más, porque lo auténtico va a ser como la comodidad, lo que realmente se necesita", vaticinó en referencia al avance de la inteligencia artificial.

Al ser consultada sobre qué ocurre con la producción de "moda rápida", también conocida como 'fast fashion', la diseñadora se mostró optimista, defendió la práctica de adquirir prendas de segunda mano y aseguró que es mejor elegir calidad que cantidad.

Esta creencia, según explicó, también tiene origen en su crianza en el campo, donde su madre tenía "un ropero muy chiquito" con ropa hecha a medida, del que aún conserva algunas piezas.

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"Eran hechos a mano. Yo tengo camisones de mi abuela hechos a mano, entonces en realidad es elegir la calidad en vez de la cantidad, si uno elige la calidad siempre está bien", afirmó.

De visita en la que fue su casa y con la aspiración de mostrar al mundo los valores de Uruguay, Hearst llamó a las nuevas generaciones a no perder la conexión humana y a ser responsables con "la gente que está tratando de sobrevivir".

"Creo que hoy hay un billón de niños en situación de crisis en el mundo, y quienes estamos en una posición en la que no tenemos que sobrevivir tenemos la responsabilidad de ayudar a los demás", afirmó y dijo creer que sus ideas son las mejores cuando ayudan "a muchos".