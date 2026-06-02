La India y el Reino Unido aceleran la puesta en marcha de su tratado de libre comercio

"El secretario de Empresa y Comercio, Peter Kyle, está en Delhi para avanzar en la siguiente etapa de nuestra relación comercial de 48.000 millones de libras (unos 61.000 millones de dólares) con la India", publicó en X la embajada del Reino Unido.

Las previsiones del Gobierno británico apuntan a que este marco comercial podría aumentar el intercambio bilateral anual en 25.500 millones de libras (unos 32.400 millones de dólares) y elevar el PIB en casi 5.000 millones de libras (cerca de 6.350 millones de dólares) para cada una de las dos naciones.

La visita de Kyle busca dar un impulso definitivo a este pacto bilateral, considerado vital por ambos gobiernos para proteger a sus mercados frente a las perturbaciones económicas mundiales actuales, como el continuo bloqueo del estrecho de Ormuz.

Se trata del acuerdo comercial bilateral más importante y económicamente significativo que ha firmado Londres desde su salida de la Unión Europea (UE) y uno de los más completos en la historia de la India.

El tratado busca eliminar los gravámenes sobre más del 90 % de los bienes intercambiados.

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Una de las medidas con mayor impacto comercial será la reducción a la mitad del arancel al whisky escocés, que pasará del 150 % al 75 %, una demanda histórica de la industria británica para penetrar en el mayor mercado de consumo de este destilado en el mundo.

Según los datos de la Asociación del Whisky Escocés (SWA), en 2024 se exportaron más de 192 millones de botellas, con un aumento en el volumen de exportaciones del destilado de más del 200 % sólo en la última década.

Por su parte, la India aspira facilitar el acceso de sus profesionales al mercado británico y potenciar sus exportaciones textiles y agrícolas.

El propio Goyal anunció en abril que ambos Gobiernos apuntaban a una posible entrada en vigor del pacto en un plazo de "30 a 45 días", un calendario sobre el que ahora buscan avanzar definitivamente con esta visita oficial.