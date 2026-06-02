Los abogados de Blake Lively y Justin Baldoni se reencuentran en un tribunal de Nueva York

La defensa de Lively se ampara en una sección del Código Civil de California que protege legalmente a las personas que han presentado una demanda por delitos sexuales de ser denunciadas por represalia.

Según medios locales, la defensa de Baldoni acusó ayer en la corte a los abogados de Lively de intentar obtener una indemnización pese a haber resuelto el caso antes de que este llegara a juicio.

Una de las abogadas del actor, Ellyn Garofalo, indicó que la demanda fue resuelta sin que el intérprete tuviera que pagar "un centavo de los 300 millones de dólares" que pedía la actriz.

"Reabrir este caso para lo que prácticamente es un juicio alternativo implicaría reabrir la fase de presentación de pruebas y traer nuevas declaraciones de peritos", alegó.

Lively demandó a Baldoni en 2024 por comportamiento inapropiado durante el rodaje de la película 'It ends with us', así como por llevar a cabo una campaña de desprestigio en represalia.

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El intérprete respondió con una contrademanda que fue desestimada posteriormente por el juez del caso, Lewis Liman.

En abril, Liman también rechazó la mayoría de acusaciones vertidas por Lively contra Baldoni, incluyendo las de delitos de acoso, difamación y conspiración.

Ambos actores llegaron el mes pasado a un acuerdo para resolver la querella presentada por la intérprete, evitando así enfrentarse en un juicio que inicialmente estaba previsto para el 18 de mayo.

Sin embargo, la defensa de Lively recordó al juez Liman que las partes resolvieron todas las reclamaciones pendientes en la demanda "excepto una", la del pago de honorarios y de una indemnización.