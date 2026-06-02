'Los nietos del silencio' dan voz en Bruselas a la tercera generación de víctimas de ETA

Este documental ahonda en el tabú heredado entre generaciones y en cómo tres nietos de víctimas terminaron normalizando "cosas que no son en absoluto normales", como dicen Beatriz Iruretagoyena Toca, nieta del director de la mutua Asepeyo Alberto Toca Echeverría, asesinado en 1982; Teresa Prieto Leache, nieta del militar José Luis Prieto García, tiroteado en 1981; y Jesús Ulayar Echarri, nieto del exalcalde de Etxarri Aranatz Jesús Ulayar Liciaga, asesinado en 1979.

"En mi casa nunca se hablaba; yo sabía que a mi abuelo lo habían matado, pero no querías preguntar tampoco porque al final es algo muy doloroso. Había un silencio generalizado de la sociedad. No podíais hablar con nadie", explicó Teresa Prieto en un encuentro con la prensa antes de la proyección.

Beatriz Iruretagoyena, por su parte, relató que cuando era pequeña cogió la costumbre de observar debajo del coche ante el temor de sufrir un atentado. "Y cuando salieron los mandos a distancia, le dábamos al botón a kilómetros de distancia. Y te planteas: ¿por qué estamos mirando debajo del coche antes de subirnos? Porque el resto de mis amigos no lo hacen...", añadió.

Décadas después, las protagonistas afirmaron que aún cargan con el peso de su pasado, y hablaron de cómo lidiar con el "rencor".

"Yo sí que tengo mucho rencor. No sé si odio, pero sí rencor: hacia el terrorismo, hacia los políticos que no han hecho nada por nosotros, hacia la gente joven que habla de cosas sin saber y sin tener en cuenta la empatía de tener esto...", dijo Prieto.

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Beatriz Iruretagoyena hizo hincapié en el "aislamiento" que sufrió en su infancia tras el asesinato de sus abuelos por parte de su generación. "Vieron que si se acercaban mucho podían tener represalias", expuso la nieta de Alberto Toca.

Las nietas extendieron su crítica incluso a la juventud actual. "No se les ha informado sobre ETA y lo que supuso, pero lo que me preocupa más es el blanqueamiento de la información que sí se da", criticó Iruretagoyena.

La directora del documental, Leyre Sanz, aseguró que ese fue en gran medida el impulso de esta producción: "Nos preocupaba muchísimo todo ese desconocimiento. En los colegios no se había estudiado nada".

Teresa Prieto y Beatriz Iruretagoyena, que hablan por primera vez de sus testimonios, coincidieron en su "agradecimiento" y "conmoción" cuando un grupo de estudiantes se acercaron a ellas para hablar de su perspectiva.

El documental, que ha formado parte del trabajo de fin de carrera de diez estudiantes -junto con el videopódcast 'Desmontando ETA'-, ha sido proyectado hoy en la Eurocámara en un acto organizado por el eurodiputado del Partido Popular Europeo (PPE) Antonio López-Istúriz e inaugurado por la secretaria general de la formación, Dolors Montserrat, tras la propuesta de Jaime Ignacio del Burgo, primer político amenazado de muerte por ETA en Navarra y abuelo de una de las alumnas.

Los testimonios rompen así el 'silencio' por primera vez fuera de España, tras la proyección del documental el pasado mes de abril en Madrid, con la presencia de la reina Letizia, y en el Museo Universidad de Navarra la semana pasada.