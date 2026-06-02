Más de 17 años de cárcel en Ecuador para exjefe de bomberos por pago por vehículos donados

El caso se remonta a 2020, cuando dos exconcejales de Loja denunciaron presuntas irregularidades en un convenio de donación de tres motobombas para los bomberos, informó este martes la Fiscalía.

Por los vehículos supuestamente donados, la Alcaldía de la ciudad pagó 190.000 dólares, y solo logró justificar un valor aproximado de 22.000 dólares, "lo que habría generado un perjuicio al Estado cercano a los 168.000 dólares", señaló el Ministerio Público.

El Tribunal aseguró que las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraron que el exdirector administrativo de los bomberos, identificado como Fredy Zh., "dispuso arbitrariamente de fondos públicos al suscribir el contrato para el pago de los equipos presuntamente donados" desde el extranjero.

Además, durante el juicio se determinó que los vehículos "nunca funcionaron, no cumplían con las características necesarias para operar en la geografía de la región y ya habían superado su vida útil".

El hombre fue declarado culpable por el delito de peculado (malversación de fondos públicos).

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En este caso también fue sentenciado a los mismos 17 años y cuatro meses Gonzalo P., un tercer beneficiario, "al comprobarse que habría suscrito un contrato modificatorio para la repotenciación" de los vehículos cuando estos ya habían llegado al país.