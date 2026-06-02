Mateus Szczurek, exministro polaco de Finanzas, nuevo director para Europa del FMI

Szczurek sucederá al economista alemán Alfred Kammer, quien anunció su jubilación el próximo 27 de julio.

"La combinación única de liderazgo ejecutivo y en materia de políticas de Mateusz, junto con su profundo conocimiento del panorama económico europeo, será inestimable para impulsar la labor del Fondo con sus miembros europeos", asegura la directora gerente, Kristalina Georgieva, en un comunicado que anuncia el nombramiento.

Desde 2024, Szczurek, ministro con los Gobiernos de Donald Tusk y Ewa Kopacz, ha sido miembro del Consejo de Administración y Director de Riesgos en el Banco de Desarrollo de Polonia; entre 2016 y 2024, ocupó cargos de alto nivel en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y también fue miembro del Consejo Fiscal Europeo inaugural.