México es el país con menor interferencia de tabacaleras en Latinoamérica, según índice

Según el director general de la organización civil Salud Justa Mx, Erick Antonio Ochoa, el país norteamericano registró un puntaje de 48 sobre 100 debido a que “mejoró significativamente” sus políticas públicas, así como las reformas a la Ley General para el Control del Tabaco y la prohibición constitucional de los vapeadores a inicios de 2025.

Ochoa explicó que este avance fue posible por la colaboración entre la Secretaría de Salud, organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la sociedad civil que resistieron ante “las intensas presiones de las empresas tabacaleras bajo la premisa del artículo 5,3” del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La normativa, precisó el representante de la organización que participa en el índice, “establece que los intereses de la salud pública son totalmente incompatibles con los económicos del sector” tabacalero.

“Los avances de México en materia de control del tabaco demuestran que las políticas públicas basadas en evidencia científica pueden proteger efectivamente la salud de la población”, argumentó la asesora en políticas de control de tabaco en la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Mayra Michell Castillo.

Asimismo, advirtió que permanece el desafío de “consolidar estos logros, enfrentar las nuevas estrategias de promoción de productos de nicotina y seguir protegiendo, especialmente, a niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.

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El reporte destacó “la falta de transparencia y los conflictos de interés”, como los problemas generalizados de la región, principalmente para los países que muestran un retroceso en su calificación como República Dominicana, Bolivia y Colombia.

Por el contrario, México, Perú, Panamá y Brasil resaltan por “adoptar medidas preventivas y normativas que limitan la influencia de la industria”.

En ese sentido aclaró que la región aún enfrenta “grandes desafíos para cumplir plenamente con las directrices del artículo 5,3” del relativo convenio de la OMS.

Por ello, el GGTC recomendó la regulación y fiscalización de la industria tabacalera, así como la implementación de una política gubernamental que obligue a todos los sectores del Estado a rechazar alianzas en la industria tabacalera.

Según el índice, el tabaco causa más de siete millones de muertes al año, mientras que México registra cerca de 46.000 muertes anuales atribuibles a este problema, es decir, una muerte cada 11 minutos, además 90 % de los cánceres de pulmón en el país encuentran alguna asociación con el consumo de cigarro.