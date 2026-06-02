OCDE insta a A. Latina a impulsar inversión, integración, instituciones y productividad

Durante su discurso de apertura del 18 Foro Económico Internacional sobre la región, Cormann destacó que América Latina y el Caribe posee recursos críticos (energías limpias, capacidad agrícola y una población joven y dinámica) esenciales para el mundo, pero que su verdadero reto es estar preparada para convertir esos activos en crecimiento sostenible.

El foro, organizado conjuntamente por el Centro de Desarrollo de la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), se celebra en la sede de la organización en la capital francesa y forma parte de los eventos paralelos a la reunión del Consejo Ministerial de la OCDE, que tendrá lugar mañana miércoles y el jueves en el mismo escenario.

Según Cormman, el primero de los desafíos de la región es aumentar la inversión, superando la complejidad regulatoria, los mercados financieros poco profundos y el limitado acceso a financiamiento. Actualmente, los mercados de capital representan solo un 37 % del PIB regional y están concentrados en Brasil, México y Chile, señaló.

El segundo, señaló, es fortalecer la integración regional, ya que apenas el 14 % de las exportaciones se dirige a otros países de la región. Mejorar, dijo, la facilitación del comercio y eliminar barreras en transporte, logística y servicios profesionales podría reducir costos hasta en un 16 % y dinamizar el comercio intrarregional.

El tercero, según desgranó, es reforzar las instituciones públicas, mejorando la transparencia y la gobernanza en la contratación pública y la divulgación de propietarios beneficiarios. Estas medidas son clave para generar confianza, atraer inversores y sostener reformas a largo plazo.

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Y, finalmente, el cuarto reto para la región es elevar la productividad laboral, actualmente un tercio de la media de la OCDE.

Cormann señaló además la necesidad de invertir en educación, formación profesional y aprendizaje continuo, así como formalizar el empleo y simplificar los sistemas fiscales para potenciar la eficiencia y el crecimiento.

El secretario general, que intercaló algunas palabras en español en su discurso en inglés, concluyó que estos desafíos están interconectados y requieren una visión estratégica común y cooperación regional reforzada.

"El mundo está observando a América Latina y el Caribe. Es el momento de actuar", afirmó Cormamn en el Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe (ALC), un encuentro que reúne a responsables políticos, empresarios, representantes de organismos internacionales y actores de la sociedad civil para analizar los principales desafíos de desarrollo que enfrenta la región.

Además de Cormann, la apertura contó con la participación la directora del Centro de Desarrollo de la organización, Ragnheiour Elín Árnadóttir, y la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, y la vicepresidenta de Países e Integración Regional del BID, Anabel González, entre otros.

Durante la jornada, los participantes debatirán sobre las estrategias que América Latina y el Caribe deben adoptar para responder a las transformaciones de la economía global, fortalecer su inserción en las cadenas internacionales de valor y atraer inversiones de mayor calidad.

Otro de los temas centrales será la movilización de recursos para cerrar las brechas de financiamiento que afectan a sectores clave como la infraestructura, la energía y la transformación digital.

Los debates se centrarán en cómo desarrollar carteras de proyectos viables y aumentar la participación tanto del capital público como del privado, según la OCDE.

El encuentro también servirá para hacer balance de una década de cooperación en el marco del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe, una iniciativa que busca fortalecer las políticas públicas y promover el crecimiento inclusivo en la región.

Los participantes analizarán las prioridades para profundizar esta colaboración y aumentar su impacto en los próximos años, en un contexto marcado por la incertidumbre económica internacional y los desafíos de la transición energética y digital.