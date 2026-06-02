ONG denuncia amedrentamiento y destrozos a vehículo de exdiputado que regresó a Venezuela

"Denunciamos el grave amedrentamiento contra el dirigente y exdiputado Wilmer Azuaje hoy 2 de junio en la Residencia San Andrés, Caracas. Sujetos fuertemente armados sometieron al vigilante y causaron destrozos a un vehículo familiar", dijo en un mensaje en X la organización que funciona en la región de los Llanos, incluido el estado Barinas (oeste), donde el opositor fue diputado.

Asimismo, la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) expresó en la misma red social que "estos actos de persecución y hostigamiento violan flagrantemente los DDHH y contradicen los principios esenciales" de la Ley de Amnistía aprobada en febrero y la reconciliación de la que habla el Gobierno.

"Rechazamos categóricamente estos actos vandálicos ejecutados por presuntos cuerpos de seguridad del Estado. Hacemos responsable al Gobierno Nacional por la vida y seguridad de Wilmer Azuaje y su familia. ¡Exigimos el cese inmediato del hostigamiento!", añadió Fundehullan.

El opositor, quien fue detenido en varias ocasiones en su país y que denuncia haber sido víctima de torturas, ha compartido a través de sus redes sociales videos de medios locales que muestran las condiciones en las que está el vehículo con el parabrisas roto y las llantas pinchadas.

Azuaje aterrizó el domingo en un vuelo comercial procedente de República Dominicana en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, acompañado por el exdiputado y miembro del partido opositor Primero Justicia (PJ) Julio Montoya.

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El dirigente, quien fue expulsado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en 2008, tras denunciar supuestos abusos de poder y corrupción de la familia del entonces presidente Hugo Chávez, fue recibido por decenas de personas que luego cantaron el himno nacional y gritaron "¡Libertad!".

Tras su llegada, escribió en su cuenta en Instagram que espera que pronto puedan "recibir de la misma manera a todos los que anhelan regresar" al país.

El opositor expresó también su respaldo a la nobel de la paz María Corina Machado como la líder de este proceso.

Varios opositores han regresado en las últimas semanas al país suramericano en el marco de la nueva etapa política anunciada por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas por parte de Estados Unidos.

Entre los que han retornado al país se encuentran los opositores Lester Toledo, Yon Goicoechea, Roberto Marrero, Carlos Ocariz, Wilmer Azuaje, Marcos Velazco, la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel y Richard Blanco, quien regresó este mismo martes.