Organizaciones civiles aplauden la eliminación del aditivo sintético Rojo 3 en México

La asociación civil calificó la medida como un avance importante en materia de salud pública y protección de los derechos de los consumidores tras la publicación oficial del nuevo acuerdo de aditivos.

Los representantes de la organización señalaron que el precedente muestra que las autoridades sanitarias pueden actuar con base en el principio precautorio y la evidencia científica disponible.

La regulación establece un periodo de veinticuatro meses para que las empresas realicen los ajustes necesarios en sus formulaciones y retiren el compuesto químico.

El colorante se utiliza en productos consumidos normalmente por niño como cereales o dulces para mejorar la estética.

En días pasados, se dio a conocer un análisis de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y su Consejo Científico, que arrojaron que la exposición de los mexicanos a este colorante supera en más de dos veces la Ingesta Diaria Admisible (IDA) establecida por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA).

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Además, detectó que la industria utiliza actualmente este colorante en categorías de productos altamente consumidos por niños que no estaban contempladas en la lista del Acuerdo anterior, tales como polvos para gelatinas y flanes, gomas de mascar, gomitas y dulces confitados.

La postura de las asociaciones locales coincide con las medidas de la Unión Europea y la reciente revocación de la autorización del aditivo decretada también por la Administración de Estados Unidos.

A pesar del avance que supone esta medida, el doctor Jorge Vargas, investigador de El poder del consumidor, declaró que la "eliminación paulatina del Rojo 3 es una medida positiva, pero no debe verse como el cierre del problema, sino como el inicio de una revisión más amplia".