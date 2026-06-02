Panamá culpa a Irán del ataque a un buque mercante de bandera panameña en el golfo Pérsico

Panamá, a través de un comunicado emitido por su Cancillería, condenó "enérgicamente el ataque perpetrado por la República Islámica de Irán contra el buque portacontenedores de bandera panameña MSC Sariska V, el cual fue impactado este lunes por proyectiles tras culminar operaciones en el puerto iraquí de Umm Qasr".

La breve nota oficial señala que "no se registraron heridos civiles entre la tripulación" del buque.

"Como principal registro de naves a nivel mundial y administrador del Canal, Panamá rechaza categóricamente cualquier acto de coacción o violencia que ponga en peligro la marina mercante y el comercio marítimo global", indica el comunicado.

El pronunciamiento oficial añade que como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el país centroamericano "aboga por que se ponga fin a ese tipo de ataques realizados contra buques comerciales neutrales, con el consecuente deterioro de la seguridad marítima en el Golfo".

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO) había adelantado el lunes que un buque de carga había sufrido una explosión tras recibir el impacto de un proyectil desconocido en el golfo Pérsico, a 40 millas náuticas al sureste de Umm Qasr.

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"El buque transitaba por la zona cuando se produjo un fuerte impacto en su costado de estribor, que provocó una explosión", detalló UKMTO en un breve aviso a los navegantes.

Este nuevo incidente se suma a la tensión en las rutas marítimas del golfo Pérsico y el norte del mar Arábigo, donde se han registrado varios ataques a buques desde que Irán tomo el control del estrecho de Ormuz como represalia por la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra la República Islámica a finales de febrero.

Del 28 de febrero hasta el lunes la UKMTO recibió 55 informes de incidentes que afectan a buques que operan en el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán.

El pasado 23 de abril, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que no hubo personas heridas a raíz del ataque a tiros contra el buque de bandera panameña 'Euphoria' registrado un día antes en el área del estrecho de Ormuz, donde una segunda nave abanderada por el país centroamericano fue incautada de forma "ilegal" por Irán.

La marina mercante de Panamá cuenta con 8.638 buques abanderados, con un total de 233,2 millones de toneladas de registro bruto, de las mayores del mundo.