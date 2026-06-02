Parlamento de Venezuela aprueba la salida del país de Delcy Rodríguez, que viajará a India

Rodríguez envió una comunicación al Parlamento que fue leída al inicio de la sesión ordinaria, transmitida por el canal estatal ANTV, en el que solicita permiso para "ausentarse" del país, sin precisar a dónde viajará y por cuántos días.

El artículo 235 de la Constitución venezolana establece que el primer mandatario necesita la autorización de la Asamblea Nacional para viajar por un lapso mayor a cinco días.

Este martes, una fuente señaló a EFE que Rodríguez se reunirá con los principales conglomerados industriales de la India durante su viaje a ese país en las próximas horas, incluyendo una visita a la mayor refinería del mundo.

Según explicó esta fuente bajo condición de anonimato, los ministros de Exteriores, Economía, Ciencia y Transporte, que acompañarán a la mandataria cumplirán mesas de trabajo paralelas en sus respectivas áreas.

La agenda incluirá una visita a la refinería de Reliance Industries en Jamnagar, en el estado indio de Gujarat, el complejo de refinación de petróleo más grande del mundo y un destino clave para el crudo venezolano, cuya exportación a la India ha repuntado con fuerza en los últimos meses.

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El Gobierno indio confirmó este martes que Delcy Rodríguez mantendrá un encuentro oficial de alto nivel con el primer ministro, Narendra Modi, y adelantó que la visita tendrá un foco clave en la seguridad de suministro.

"Nuestras empresas petroleras estatales han realizado inversiones en el sector energético de Venezuela, que es un socio energético importante para nosotros", declaró el portavoz de Exteriores indio, Randhir Jaiswal.

La fuente anónima indicó a EFE que las conversaciones abordarán la situación de la petrolera estatal india ONGC Videsh, la filial para inversiones en el extranjero de la Corporación de Petróleo y Gas Natural de la India, que participa en el sector energético del país caribeño.

Según informaron medios locales, la compañía tiene retenidos más de 500 millones de dólares en dividendos por su participación en el proyecto petrolero venezolano de San Cristóbal.

La compra de crudo venezolano busca reducir la dependencia india del petróleo de Rusia, cada vez más encarecido desde el bloqueo en el estrecho de Ormuz, para sortear la crisis de suministro que ha golpeado al país por la guerra en Oriente Medio.

Durante abril y mayo, Venezuela se ha posicionado en el cuarto mayor proveedor de petróleo de la India, solo por detrás de Moscú, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, según datos de la consultora Kpler.