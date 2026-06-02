Quinta muerte en Bolivia por falta de atención médica por los bloqueos de carreteras

La mujer sufría un coriocarcinoma en estadio IV, con sangrado tumoral persistente, por lo que recibía radioterapia, tratamiento destinado a estabilizar su condición, señaló la responsable del Programa de Lucha contra el Cáncer de Oruro, Paola Navarro, según un comunicado del ministerio.

Personal médico y representantes de organizaciones de derechos humanos acompañaron el lunes el traslado de la paciente desde Oruro a La Paz, pero falleció durante el trayecto porque la ambulancia tuvo que hacer el recorrido por vías alternas debido a los bloqueos, afirmó la fuente.

"Este hecho evidencia el grave impacto que los bloqueos generan en el acceso a servicios de salud, especialmente en pacientes con enfermedades oncológicas avanzadas, quienes requieren atención continua, especializada y oportuna", sostuvo el ministerio.

Según el reporte oficial, otros tres pacientes oncológicos de Oruro también deben ser trasladados a La Paz por atención médica especializada, dos mujeres con cáncer de mamá y un hombre con daños en la próstata.

"Los pacientes oncológicos, crónicos y de emergencia no pueden esperar a que se resuelvan los conflictos en carretera, porque su condición requiere continuidad terapéutica, traslado oportuno y acceso inmediato a servicios especializado", advirtió el ministerio.

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Además, durante los conflictos, fallecieron en mayo un niño de 12 años y otras tres mujeres, entre ellas una ciudadana de Belice, que no recibieron atención médica de emergencia debido al corte de rutas, según los informes del Gobierno.

La ciudades de La Paz, El Alto y Oruro son las más golpeadas por los bloqueos de carreteras y las protestas de sindicatos de campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del exmandatario Evo Morales (2006-2019) que exigen la renuncia del presidente Paz.

Como consecuencia de esta medida de presión en esas ciudades escasean algunos alimentos, combustible e insumos médicos, como oxígeno medicinal.

Los bloqueos campesinos comenzaron el 6 de mayo en La Paz y actualmente se han extendido a ocho de los nueve departamentos de Bolivia, aunque la zona andina, fronteriza con Perú y Chile, y el centro son los más afectados.

Los empresarios han calculado que los daños económicos sufridos por los cortes en las carreteras causan pérdidas que superan los 1.900 millones de dólares, agravando la crisis que vive el país desde el 2023.

El Gobierno intentó en dos ocasiones abrir "corredores humanitarios" para el paso de alimentos e insumos, pero estas operaciones, en las que intervinieron policías y militares, derivaron en enfrentamientos con los manifestantes y disturbios.

Tampoco prosperaron las iniciativas de diálogo promovidas por el Legislativo, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos, pues los manifestantes insisten en que Paz debe renunciar.