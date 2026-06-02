Sheinbaum se reúne con Carlos Cuerpo de modo virtual ante bloqueos en Ciudad de México

Cuerpo, que se encuentra en México de visita oficial, tenía previsto verse con Sheinbaum en Palacio Nacional junto a una delegación de empresarios españoles, pero el centro histórico de la capital mexicana se encuentra bloqueado por la manifestaciones de los maestros mexicanos que demandan mejoras laborales.

El vicepresidente español se encontraba acompañado por altos cargos mexicanos como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; y el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, según indicaron esas fuentes.

A primera hora, Cuerpo inauguró junto a Ebrard el Encuentro Empresarial España-México, en la remarcó los estrechos lazos económicos entre ambas partes y defendieron una relación “ambiciosa” y "de largo plazo entre dos socios estratégicos".

“Queremos seguir aumentando esa inversión bilateral y también el comercio entre nuestros países”, afirmó Cuerpo en declaraciones a medios tras el acto de apertura.

México y España se comprometieron este martes a trabajar para duplicar el comercio bilateral hacia 2030 y elevar la inversión en al menos un 50 por ciento, en una nueva etapa de relación económica apoyada en el acuerdo modernizado entre México y la Unión Europea (UE).

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La propuesta se da tras la firma del acuerdo modernizado entre México y la Unión Europea, que ambos presentaron como el marco que dará reglas claras, previsibilidad y facilidades para la relación económica durante las próximas décadas.

“Sí, hay incertidumbres en el mundo, pero en la relación entre la Unión Europea y específicamente España con México no la hay. Al contrario, ya está muy claro cuáles son las reglas, cómo funcionan, cuáles son las facilidades que tenemos y ahora el reto es aprovechar esa oportunidad”, expuso Ebrard.

Ambos funcionarios mexicanos defendieron que la relación vive un momento de fortalecimiento, tras la reciente visita a España de Sheinbaum, la primera de un mandatario mexicano desde 2018, y su reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.